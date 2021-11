5 SOOVITUST – kõik, mida peaksid hambapesust teadma! Milline laste elektriline hambahari valida? 

Kuidas innustada lapsi hammaste eest hoolt kandma ning suurest ja kirjust tootevalikust leida parim elektriline hambahari lapsele? Nõuandeid ja soovitusi jagab Mari-Liis Hammas32-st, kes igapäevaselt abistab tuhandeid Eesti perekondi nende vannitoakapi sisu täiendamisel ja naeratuse näole toomisel.



1. Jäta meelde hambapesu kuldreegel: 2 x 2 minutit

Hoolimata sellest, kas sinu pere kasutab käsiharja või elektrilist hambaharja, on oluline meeles pidada, et suuhoolduse kuldreegel on 2 x 2 minutit: kaks korda päevas kaks minutit hambapesu. Lapsevanematena oleme lapsele alati suurimaks eeskujuks, seda ka igapäevases hammaste harjamises. Muuda laste suuhügieen mänguliseks ja lõbusaks ühiseks rituaaliks, mitte tüütuks kohustuseks.

Kummutada on ka vaja üks müüt, et lapse hambaaukude põhjus seisneb pärilikkuses – need tulenevad kehvast suuhügieenist ja valedest toitumisharjumustest ning ainus viis hambaauke ennetada on ikka hammaste pesemine.



2. Imikute hambapesu alusta lapse esimese hamba tulekul

Lastehambad ja nende eest hoolitsemine algab vanema abiga ning niipea, kui lapsel ilmub esimene hammas. Üldjuhul hakkavad esimesed hambad lõikuma esimesel eluaastal ning umbes 6-aastastel asenduvad piimahambad jäävhammastega. Kahjuks on endiselt levinud arvamus, et kui lapsel on piimahambad, siis hammaste pesemine pole niivõrd oluline, sest tulevad ju jäävhambad. Sellise suhtumise tulemuseks on hambaaugud, põletikulised igemed ja lastel isegi piimhammaste varajane eemaldamine. Seega vanemate rolli hambapesus ülehinnata ei saa ning harjamine peaks toimuma regulaarselt hommikuti ja õhtuti.

Imikute puhul soovitaks valida näpuhari või õrnatoimeline beebi elektriline hambahari - Brush-Baby BabySonic hambahari, millel on abiks pisikesed ülipehmed otsikud ning sisseehitatud valgustus. Brush Baby hambahari on ülimalt tõhus, kuid lisaks hammaste harjamisele sama oluline roll ka kasuliku harjumuse kinnistamisel, kus laps juba varakult hambapesurutiiniga harjub. Hambapastat beebidel kasutama ei pea, soovi korral aga võid kasutada näiteks spetsiaalset looduslikku Weleda hambapesugeeli. See on mahedamaitseline, puhastab õrnalt ja on ohutu ka allaneelamisel.

3. Lasteharjade valik on kirju, kuid kõik harjad on tõhusad

Laste elektrilised hambaharjad on mõeldud kasutamiseks alates 3. eluaastast ning on ehituselt väiksemad, vaiksemad ning umbes 30% väiksema intensiivsusega, võrreldes täiskasvanutele mõeldud elektriliste hambaharjadega. Tuntuimatest brändidest on valikus Oral-B (Vitality, Smart Teen ja Junior seeriad) ja Philips Sonicare (for KIDS seeria) elektrilised hambaharjad lastele. Kui Oral-B on tuntud oma ümmarguse pöörleva harjapea poolest, kus harjased liiguvad päri- ja vastupäeva, siis Philips Sonicare harja piklik hambaharjapea liigub küljelt küljele Sonic-tehnoloogia abil. Mõlemal juhul toimib elektriline hambahari selliselt, et tekitab hambapastaga koostoimel suus aktiivse vahu, mis puhastab tõhusalt hammastele ja hambavahedesse kogunenud toidujääkidest. Sisseehitatud taimer jaotab ise 2 minutilise hambapesu neljaks erinevaks 30-sekundiliseks tsükliks, et kõik suuosad saaksid harjamisel kaetud.

Oral-B laste elektrilised hambaharjad on varustatud Disney Magic Timer’iga, mis annab märku 2 minuti täitumisest; mobiiliäpiga, mis teeb hambapesu lõbusamaks ja lastele sobilike pehmete harjastega otsikutega. Ka Philips Sonicare for KIDS elektriliste hambaharjade mobiiliäpi keskne tegelane „Sparkly“ annab sõbralikult juhiseid, kiidab ja muudab hambapesu mänguliseks. Elektriline hambahari lastele peab olema lõbus ning põnev, seega peegelduvad selle välimuses erinevad temaatikad ning sisaldavad vahetatavaid kleepse lemmikmultikategelastega nagu nt „Autod“, „Frozen“ (Lumekuninganna), Star Wars.