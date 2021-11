Tallinnas saab vaktsineerijaid kutsuda koju ka nädalavahetusel 

Brigaadil, kes kodus vaktsineerimas käib, on ühe inimese peale arvestatud piisavalt aega, et selgitada, vastata küsimustele ja jälgida vaktsineeritu tervist, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Vaktsineeritakse Moderna ja Pfizeriga.

Pereõde Evelin Trusova ütles, et tavaliselt küsitakse, kumb vaktsiin on parem ja millised kõrvaltoimed võivad tekkida. „Kõige populaarsem küsimus tänase päeva jooksul on olnud see, kas huvilisi on vähe või palju,“ rääkis Trusova.