Kas me jäämegi neid süste tegema? Miks ja kellele on vaja tõhustusdoosi? 

Koroonavaktsiini tõhustusdoosi on Eestis saanud juba üle 136 000 inimese. Kindlasti soovitatakse seda üle 65aastastele ja nõrga immuunsüsteemiga inimestele, kuid Eestis saavad tõhustusdoosi teha kõik täisealised. On riike, kus tõhustusdoosi noorematele inimestele veel ei soovitata. Perearst Piret Rospu sõnul ei saa me end selles asjus teiste riikidega võrrelda. „Teiste riikide soovitusi ei saa päris üks ühele Eestisse üle kanda, sest Eestis on nakatumisnäitajad kõvasti halvemad kui paljudes lääneriikides.“