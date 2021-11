Haridusministeerium: mõned lapsevanemad müüvad koolide kiirteste 

Kuigi mitmetes koolides on otsustatud teha vajalikke kiirteste koolides, siis on ka neid, kes on õpilasi usaldades lubanud teha teste kodus, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Enamasti ei ole vaja testide tulemusi koolis tõestada ja nii tuleb koolil oma õpilasi usaldada.

„Ikka suure usalduse tähe all anname. Väiksemate puhul on ka seda, et õpetaja küsib üle, kas on tehtud hommikul test. Kui selgub, et ei ole, siis teeb kiiresti koolis. Nii et see väikene võimalus alati jääb,“ ütles Tartu Mart Reiniku kooli direktor Enn Ööpik.

„Aktuaalsele kaamerale“ teadaolevalt on Ida-Virumaal asuva kooli juht teinud ka koolipere ja lapsevanemate poole pöördumise, kus palub teste müünutel oma tegu tunnistada. Esialgu ei ole aga veel teada, kes täpselt, mis hinnaga ja kellele teste müünud on.

„Tahaks loota, et see ei ole laialdane ja pigem on tegemist üksikjuhtumitega. Ühe kriisikomisjoni koosolekul tuli sellest juttu, et ühes regioonis on selline probleem esinenud. Kuna oli teada, et küsimusega tegeletakse, siis võtsime selle teadmiseks kui võimaliku riski, mis on ilmnenud kiirtestide teemaga seonduvalt täiendavalt juurde,“ rääkis haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuhi Rain Sannik.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul on aga ka seal piirkonnas nii linnavalitsusse kui ka koolidesse info sarnaste juhtumite kohta jõudnud. Ministeeriumit pole teavitatud tõendite puudumise tõttu.

„Minuni jõudis eelmisel nädalal kuulujutt läbi huumoriprisma, et meil on õpilasfirmade arv Rakvere linnas kasvanud tänu sellele, et osad testidest müüakse edasi. Me seda teemat ka arutasime haridusjuhtidega, aga praegusel juhul meie teada ei ole see nii massiline, et meil oleks mõtet selle põhjal ümber otsustada,“ lausus Talunik.