ÜKS HAIGUS LÄHEB, TEINE JUBA TULEB! Miks lapsed on nii sageli tõbised ja kuidas neid kaitsta gripi eest?   

Sügistalvisel hooajal on tavaline, et peres on kellelgi väike nohu või köha ning enamasti jäävad haigeks lapsed. Väikelapsi kimbutavad haigused väga tihti, mõnikord ei jõua üks haigus veel üle minna, kui uus juba tuleb, kurnates nii vanemaid kui lapsi. Laagri perearstikeskuse arst Triinu-Mari Ots selgitab, miks lapsed on nii tihti haiged ja miks on oluline neid gripi eest kaitsta.