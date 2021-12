LUGEJATE LEMMIK 2021 | Teadlane selgitab: miks viimasel ajal on haiglas niivõrd palju vaktsineeritud inimesi?

„Paratamatult ei ole ükski ravim ega vaktsiin 100% tõhus ja see kehtib ka Covid-19-vastaste vaktsiinide kohta,“ selgitab funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner. „Eriti kehtib see reegel nende inimeste kohta, kellel on juba niigi nõrgenenud immuunsüsteem ja seetõttu ka nõrgem reageerimine vaktsiinidele.