VIDEO | Koroonaosakonnas töötanud tudeng: „Mäletan hommikuid, kui koduteel voolasid pisarad, sest ma ei saanud nende inimeste jaoks piisavalt teha.“ 

„Ma mäletan, et kui Türgi lennujaamas nägin Wuhani lendude aega,“ meenutab Aana-Liisa aega, mil koroonaviirus oli veel uus. Kõik lennud olid tühistatud, kuid see tundus siis nii ebaoluline. Tookord tundus noorele naisele, et see ei puuduta meid üldse, see on mingi suvaline koht kuskil Hiinas.