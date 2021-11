DIEEDIBLOGI | Aju mängib trikke ja peeglisse vaadates ei saa arugi, et oleksin kaheksa kilo kergem. Arstid peavad minu dieeti ebatervislikuks 

Olen alati arvanud, et mul pole piisavalt tahtejõudu, et dieete pidada, ja nüüd hakkangi jõudma sinna punkti, kus motivatsioon on raugemas, sest eesmärgini on veel pikk tee minna. Mõtlema panevad ka Eesti arstide soovitused sellist ekstreemset dieeti mitte läbida.