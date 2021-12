VEEBIDOKTOR AITAB! Arst: „See sobib väga hästi neile, kel on tööpäeva keskel keeruline vastuvõtule minna." 

Kaugvastuvõtt võib olla nii telefonikõne kui ka videovastuvõtt. „Kui mõlemal osapoolel on see võimalus, võiks telefonikõnele eelistada videolahendust,“ soovitab haigekassa arendusjuht Jaarika Järviste. Uuringud näitavad nimelt, et just videovastuvõtt on kaugteel toimunud vastuvõttudest tõhusaim, sest enam kui pool infost edastatakse miimika ja kehakeele kaudu.