UURING: Suurema viirusekogusega paistab jätkuvalt silma Lõuna-Eesti, kuid Hiiumaa ja Saaremaa proovidest viirust ei leitud 

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul püsib Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks eelmise paari nädalaga võrreldes siiski üsna samal tasemel. Kuigi väga suure ja mõõduka viirusesisaldusega proove on vähemaks jäänud, on palju viirust sisaldavate proovide hulk nädalaga mõnevõrra kasvanud. Piirkondlikke erinevusi võib esile tuua Lääne- ja Lõuna-Eesti vahel. Kui lääne pool on viirusekogus vähenenud, siis Lõuna-Eestis püsib see jätkuvalt Eesti keskmisest suurem. „Hea uudis on, et pea kõigis suuremates asulates on viirusekogus veidi vähenenud. Siiski paistavad teiste asulatega võrreldes väga suure viirusekoguse poolest silma Põlva ja Tõrva,“ rääkis Tenson.