Ilmus südamlik teos elust, surmast ja armastusest 

Kui Inna patsiendiks sattus harrastuskunstnik Katri Lumi, kelle viimane soov oli illustreerida raamat, sai selgeks, et just tema tööd suudavad neile mõtetele anda silmaga nähtava elu. Katri vandus vähihaigusele alla, kuid tema looming elab edasi just kaunis kinkeraamatus, mis paneb elu üle järele mõtlema. Näiteks: „Katsu elada nii, et ka sinu lähedased tahaksid sinuga koos elada.“