Koroonaviiruse uus tüvi levib Euroopas hirmuärataval kiirusel! Hollandis tuvastati juba 13 uue tüvega nakatunut, Soome tõrjub teatud riikidest reisijaid

Laupäeval andsid kahel lennul Lõuna-Aafrikast Amsterdami positiivse koroonaproovi 61 inimest. BBC teatel on selgunud, et 13 nakatunut on uue viirustüve kandjad. Hollandis on viimastel päevadel nakatumine taas rekordeid lööma hakanud, sestap kehtestati seal alates pühapäevast osalised liikumispiirangud.