Koroonaviiruse uus tüvi levib Euroopas hirmuärataval kiirusel! Riigid kehtestavad Aafrikasse reisimiskeelde, Iisrael läheb lukku

Laupäeval andsid kahel lennul Lõuna-Aafrikast Amsterdami positiivse koroonaproovi 61 inimest. Hollandi ametkonnad teostavad tõhusamat testimist, et selgitada välja, kas reisijad on nakatunud Omicroni viirustüvega. Hollandis on viimastel päevadel nakatumine taas rekordeid hakanud lööma, sestap kehtestatakse seal pühapäeval osalised liikumispiirangud.