KAITSEPOOKIMINE PARANDAS SILMANÄGEMIST?! Ravimiameti ohutusjärelevalve juht: kõike seostatakse uute vaktsiinidega 

Õhtulehe toimetuseni on jõudnud teateid, kuidas keskealistel ja vanematel inimestel on pärast koroonavaktsiini paranenud ei mingil põhjusel silmanägemine niivõrd, et toidupoes pole prille hinnasiltide lugemiseks enam vaja. Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla sõnul ei saa sellistest teadetest teha kaugele ulatuvaid järeldusi. Heade sõnumite kõrval on ravimiamet saanud ka murelikke teateid: vaktsiinist on tekkinud nägemishäire.