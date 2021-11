JÄRJEKORRAD VENIVAD! Kas koroona tõttu jäämegi plaanilist ravi edasi lükkama? 

Põhja-Eesti regionaalhaigla kirurgiakliiniku juhataja Andre Trudnikov ütleb, et patsiendid on kahjuks aastaid pidanud Eestis ootama plaanilisi lõikusi. See, kui kiiresti patsient jõuab plaanilisele operatsioonile, on alati sõltunud tema terviseseisundist ja sellest, millist operatsiooni on vaja teha. Järjekorras ootab pidevalt Eestis sadu patsiente. Üheks põhjuseks on tervishoiu rahastus, kuid sama oluliseks on ka operatsioonitubade ja kirurgide, anestesioloogide ja operatsioonipersonali piisav olemasolu.