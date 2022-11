RASKE ÜLEMINEKUIGA? Naistearst soovitab enesetunde parandamiseks teha kõigepealt need muudatused

Menopaus algab naistel keskmiselt 50–51 aasta vanuselt. Kui see juhtub enne 45. eluaastat, on tegu varajase menopausiga, enne 40. eluaastat aga enneaegse menopausiga. „Menopausi iga sõltub mõningal määral geneetikast. Soovides ennustada oma menopausi algust, võib vaadata, millal algas menopaus emal. Aga see pole siiski alati määrav. Menopausi algust mõjutavad ka näiteks ülekaal, stress ja suitsetamine – suitsetajatel algab menopaus kuni kaks aastat varem. Rasestumisvastaste vahendite kasutamine, sotsiaalmajanduslik seis või sünnitused menopausi ei mõjuta,“ selgitab Confido meditsiinikeskuse naistearst Ailen Aluri.