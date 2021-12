VIDEO | Eesti võib hakata 5–11aastaseid lapsi koroona vastu vaktsineerima

Perearst dr Marje Oona tegi ülevaate noorte vaktsineerimisest. „Meiepoolne soovitus on vaktsineerida alates viieaastasest vanusest. Tõesti, lapsed ei nakatu, kui me piirame lasteasutustes käimist, aga reaalsus on see, et kui tahame jätkata lasteaedadega ja kontaktõppega, siis nad omavahel nad ikkagi ka väga tõhusalt nakatuvad. Laste hulgas pole nakatumisrisk väike.“

Dr Oona tõi välja, et Eestis veel pole Covid-19 vastast vaktsiini, mis on mõeldud 5-11-aastaste lastele. „Sellele rühmale meil vaktsiini pakkuda veel ei ole, kuid tervishoiutöötajad valmistuvad selle tulekuks. Üheks eripäraks on see, et süstitav kogus on väike ning toimeainesisaldus väiskem, mis teeb süsti valutuks.“

Teisipäeval sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas 5-11-aastaste laste Covid-19 vastase vaktsineerimisega seotud küsimusi. Eksperdid soovitavad vaktsineerida 5-11-aastaseid lapsi Covid-19 haiguse, raske haigestumise ja tüsistuste tekkimise riski vähendamiseks selles vanusegrupis ning viiruse leviku pidurdamiseks lastekollektiivides ja lähikondsete seas.

„Uuringud on kinnitanud, et Covid-19 vastane vaktsineerimine on tõhus nii nakatumiste kui haigestumiste, eriti raskete haigestumiste vähendamiseks kõigis earühmades, sh lastel. Seetõttu soovitavad eksperdid lapsevanematel kasutada aasta lõpus avanevat 5-11-aastaste vaktsineerimise võimalust, et vähendada Covid-19 haigestumise, raske haiguskulu ja tüsistuste riski selles vanuses lastel ja pidurdada koroonaviiruse levikut lastekollektiivides ja lähikondsete seas,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst dr Marje Oona.

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee andis 25. novembril heakskiidu Covid-19 vastase vaktsiini Comirnaty müügiloa näidustuse laiendamiseks 5–11-aastastele lastele. 5–11-aastatel lastel kasutatakse väiksemat vaktsiinikogust, kui vanemas vanusegrupis ning vaktsiin manustatakse kahe süstina. Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab manustada kaks doosi kuuenädalase intervalliga. Sama intervalliga manustatakse Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini Eestis ka üle 12-aastastele. Covid-19 haiguse läbipõdenud lapsi soovitavad eksperdid vaktsineerida sarnaselt täiskasvanutele ühe doosiga kuue kuu möödumisel tervenemisest.

Kõige tavalisemad kõrvaltoimed 5–11-aastastel sarnanesid noortel täiskasvanutel nähtud kõrvaltoimetega ja nendeks olid süstekoha valu, väsimus, peavalu, süstekoha punetus ja paistetus, lihasvalu ja külmavärinad. Need kõrvaltoimed on tavaliselt leebed või mõõdukad ja mööduvad mõne päevaga.