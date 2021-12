PAANIKA OMIKRONI PÄRAST? Professor Toivo Maimets soovitab olla uue tüve suhtes ettevaatlik  

Praeguseks ei ole siiski ühtegi tõestust, et tegemist oleks agressiivsema tüvega, et see seonduks paremini või tekitaks raskemat haigestumist või hoiduks tekkinud antikehadest, mis on vaktsiini või põdemise toimel tekkinud, kõneles professor ERRi saates „Vikerhommik“.