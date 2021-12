Koroonaviiruse leviku oht alanes kõrgelt keskmisele  

Neljapäevase seisuga on koroonaviiruse leviku ohu põhimõõdikud Eestis langustrendis ja püsinud alates pühapäevast kollasel ehk keskmisel ohutasemel. Vähenenud on nii 7 päeva keskmine nakatunute arv, mis on praegu 544, kui ka uute hospitaliseeritute arv, mis on 24. 7 päeva keskmine COVIDi surmade arv on 4,7 ja juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv 23. Langeb ka üle 60aastaste inimeste nakatumise tase, mis on tänase päeva seisuga 90,4. Täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatus on 69,31 protsenti.