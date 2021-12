„SINISTE TSOONIDE“ ELANIKEL ON ROHKEM LOOTUST! Kuidas elada saja-aastaseks või veelgi kauem? Mida süüa ja kuhu kolida?

Foto: Vida Press

Pikaealisus on juba ammustest aegadest olnud teadlaste üheks põhiliseks uurimisteemaks, sest kes ei tahaks elada võimalikult kaua. Ka tänavu on tehtud selles vallas avastusi, millest mõned kinnitavad varasemate uuringute õigsust, teised jälle lisavad uusi teadmisi. Oluline on seegi, mida pikaealised ise oma pika elu saladuseks peavad.