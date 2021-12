LUGEJA KÜSIB: miks liigesed naksuvad? 

Vastab füsioterapeut Lii Laanoja: «Liigese naksumise taga on enamasti õhumull liigesevedelikus. See tekib sinna siis, kui luud teineteisest eemale liiguvad. Selle mulli lõhkemine tekitabki naksuva või praksuva heli. Eriti kipub see heli tekkima, kui teed ühte liigutust mitu korda järjest. Ent praksumise taga võib olla ka pinges kõõluse või lihase hõõrdumine luu vastu.