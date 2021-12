Joller: täpselt kaheksa päeva pärast Vabaduse väljaku meeleavaldust tõusis Eesti nakatumiselt maailmas esikohale 

„23. oktoobril oli Tallinnas suur meeleavaldus, kuhu EKRE tõi bussitäite kaupa inimesi, kellest paljud kuulusid riskirühma. Meeleavaldusel toimunud intervjuus üritas Martin Helme arsti mängida ja reklaamis retseptiravimit ivermektiini, rikkudes sellega ravimiseadust. Sama reklaami tegi Moonika Helme kuu aega hiljem Õhtulehes, samal ajal tunnistades, et ta vist tegelikult ei tohiks sellist reklaami teha. Ravimi- ja terviseamet, kas menetlust on juba alustatud?“ pärib Joller.

Kaheksa päeva pärast meeleavaldust oligi nakatumine taas laes ja haiglad koroonahaigeid täis. „Kas EKRE aitas neid inimesi ivermektiiniga või olid hoopis meie tublid arstid ja õed need, kelle poole inimesed nüüd abi saama pöördusid? Kus nüüd EKRE oli? Ma võin öelda: istus hiirvaikselt põõsas ja lootis, et keegi seda seost tähele ei pane,“ märgib ta.

„Miks te seate nende elu ja tervise reaalselt ohtu, levitades eluohtlikke valeväiteid ja viies nad kõrgeima nakatumise perioodil üritusele, kus Covidisse haigestumine on praktiliselt vältimatu? Seejuures te ju teate väga hästi, et selle haigestumise lõppeks võib olla ka püsiv tervisekahjustus või isegi surm. /Nüüd üritab demagoog lisada mõned valed./ Ei, ärge tulge mulle neid rumalusi rääkima. Te teate ise väga hästi, et te praegu lihtsalt valetate. Te ei ole nii rumal, et te sellest aru ei saaks. Te olete võimu nimel valmis reaalselt ohverdama inimelusid,“ sõnab Joller.