Vaktsiinisurm hüvitatakse 100 000 euroga: tõenäolisi juhtumeid on siiani kolm 

„Ühe surmajuhtumi puhul ei saa meie hinnangul seost välistada, sest esines ajaline seos,“ rääkis ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla erandlikust kaasusest, kus 63aastane naine minestas pärast vaktsiini saamist, kukkus ja suri peatrauma tagajärjel. „Kuid arvestades seda, et patsiendil olid kaasuvad haigused ja ta võttis ravimeid, mis võivad samuti põhjustada tasakaaluhäireid, vererõhu langust ja viia seeläbi kukkumisele ja trauma tekkele, ei saa kindlalt väita, et tekkinud reaktsioon oli vaktsiinist ja mitte põhihaigusest või teistest ravimitest.“

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste kinnitas, et kolme hukkunu lähedastel tekib ilmselt õigus 100 000 eurole. „Niisugune see plaan on, et surm kui loomulikult kõige raskem tüsistus tagab ka kõige kõrgema hüvitise määra.“