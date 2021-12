LAPS ON JÄLLE TÕBINE? Need vahendid võiksid viirustehooajal kodus valmis olla, et haigusele kiiresti piir panna 

Azeta e-apteegi proviisori Aleksei Gladsteini sõnul on kõige olulisem alustada raviga kohe, kui esimesed külmetuse sümptomid on välja löönud. „Tilkuv nina või tõusnud temperatuur annavad meile märku, et aeg on hakata haigussümptomeid ravima. Õigel ajal raviga alustamine võib hullema ära hoida ning haigus kulgeb lapsel kergemalt. Proviisor toonitab, et täiskasvanutele mõeldud koduse ravi vahendid ei pruugi lastele sobida.