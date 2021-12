KAS TÕESTI ALZHEIMER? Sellist tüüpi mäluhäireid peetakse täitsa normaalseks   

Mäluprobleemid on palju tavalisemad, kui me oskame arvata. Foto: Vida Press

See on normaalne, et unustad aeg-ajalt mingeid asju. Samuti on normaalne, et vanemaks saades tuleb seda mõnevõrra sagedamini ette. Aga kui palju unustamist on juba liiga palju? Millal on mäluhäired n-ö tavaline unustamine, mis kuulub normaalse vananemise juurde, millal on tegu juba mõne tõsisema sümptomiga?