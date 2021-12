APTEEKER VÕRDLEB: milline kuumakott aitab tervist kõige paremini turgutada? 

Kuumakott on funktsionaalne toode, mida sobib kasutada meditsiinilisel eesmärgil. Soojenduskotti kasutatakse kohalikuks soojendamiseks, et vaigistada valu ja soodustada põletikukollete imendumist. Külmakott on kasuks traumade puhul, see aitab vältida paistetust ja verevalumit. Kasutusel on elektrilised soojenduskotid, keeratava korgiga kummikotid või silikoonkotid.