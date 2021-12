79aastane Aade parandas mõttemustreid ja sai lahti piinavast jalahädast: „Iga päev märkasin, et jälle parem, jälle parem.“  

Hoolimata 26. jaanuaril täituvast 80. eluaastast teeb Aade igal hommikul viie tiibetlase harjutust, päikesetervitust ja seitse minutit või vahel ka rohkem vereringele väga hästi mõjuvat peapealseisu. „Kaks asendipaari kriya hatha jooga harjutustest teen iga päev raudselt. Koos teiste praktikatega läheb harjutusteks umbes kaks tundi päevas. Üle päeva teen ka Harku rabas kepikõndi,“ paljastab ta oma hea väljanägemise saladuse. „Kui kaks päeva on vahele jäänud, siis on juba tunne, et keha pole enam see.“