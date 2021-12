Koroonaviirusega on haiglaravil 238 patsienti, lisandus 545 uut nakatunut, suri üks inimene

Neist 198 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 155 ehk 78,3% on vaktsineerimata ja 43 ehk 21,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 4825 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 526. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 198 770 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 59,8%.Eestis on tuvastatud kokku kuus koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikron tüvele. Viis reisijat saabusid Lõuna-Aafrika Vabariigist ning üks Dubaist. Kõik genotüpiseeritud proovid kinnitatakse sekveneerimise käigus.