Koroonaviirusega on haiglaravil 262 patsienti, lisandus 592 uut nakatunut, suri seitse inimest

Neist 177 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 148 ehk 84% on vaktsineerimata ja 29 ehk 16% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6727 testitulemust, millest 592 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 394 vaktsineerimata ja 198 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.Ööpäeva jooksul manustati 6959 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 573. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 213 291 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60%.Eestis on tuvastatud kokku 15 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikron tüvele. Enamik juhtumeid on seotud reisimisega Lõuna-Aafrika Vabariigist. Kõik genotüpiseeritud proovid kinnitatakse sekveneerimise käigus.