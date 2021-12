Piirilinnas kisub kriitiliseks: koroona murrab kõige rohkem kooliõpilasi 

Piirilinn Narva on kõige kõrgema nakatumisnäitajaga linn Eestis. Ühtlasi on Narva ka kohti, kus vaktsineeritus on riigi üks madalaimaid. Viimase kahe nädala jooksul on linnas kõige enam haigestunud kooliõpilased vanuserühmas 7–19. Terviseameti Ida regionaalosakonna juhi Marje Muusikuse sõnul on haigestumine tõusutrendis, sealhulgas just huvikoolides: koroonasse on nakatunud nii õpilased kui ka treenerid-õpetajad ehk viirushaigus on saanud liikunud ühest koolist teise.