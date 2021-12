LIIGESTELE EI MEELDI KÜLMETAMINE! Arst: „Kõige kehvem on, kui inimene käib õhukeste riietega ringi." 

Elame üsna heitlikus kliimas ja see on üks suuri liigesevalu mõjutajaid. „Ilusal ja soojal sügisel valutavad liigesed vähem, niiske ja külmaga annavad need rohkem tunda. Kõige sagedamini kimbutavadki liigesevalud just kevadel ja sügisel, kui on nullilähedast temperatuuri,“ kommenteerib Merilind. Talvel jällegi, kui temperatuur on stabiilselt külm ja kuiv – näiteks 10 või 15 miinuskraadi – on liigesevalusid vähem.