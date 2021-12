Unearst: ka vähene unepuudus muudab aju 

Uni on ööst öösse korduv terviklik kogu keha haarav protsess. See mõjutab oluliselt aju tervist ja väga pikas perspektiivis avaldab suurt mõju vaimsele tervisele. On teada lühikese ja kehva une seos südame-veresoonkonnahaiguste, depressiooni tekke ja dementsusega. Igaüks on kindlasti tunnetanud ka halva une mõju enesetundele ja töövõimele järgmisel päeval.

Ükski ravim, aine ega tegevus ei suuda asendada seitsme- kuni kümnetunnilist regulaarset und. Lapsel on unevajadus suurem, täisea suunas liikudes see pisut väheneb, aga vaid ajaliselt. Regulaarsust unetundides peavad endale tagama siiski kõik.

Une toetamine

Hea une retsepti kuulub mitu koostisosa, mille kaal on inimestel erinev. Üldised asjaolud, millele tähelepanu pöörata, on: 90-minutiline une-eelse kehalise tegevuse vähendamine, mõttekiiruse alandamine, ärevustunde kontrollimine ja turvalisuse tunnetamine, individuaalse unerituaali igaõhtune läbimine. Une-eelsetel tegevustel on oluline roll rahuliku une kujunemisel.

Põnevad katsed unepuuduses inimestega viitavad asjaolule, et ka üks öö kehvemat und muudab vaate maailmale värvigammalt hallimaks ning kallutab negatiivsusele. Une restriktsioon ehk puudus muudab ka aju. Kuvamisuuringud ehk eriline piltdiagnostika ajust näitab, et tundeid töötlevad keskused on unepuudusest oluliselt mõjutatud. Sellised muutused tekivad ka juba ühe kehvasti magatud öö järel.

Keskendumisvõimet kirjeldab hästi võime hoida tähelepanu pikema aja vältel väikestel detailidel. Keskendumisvõime on unepuuduse puhul ilmselt üks enim kannatada saav funktsioon. Hea mälu on õppeprotsessis võtmetähtsusega. Mälu aitab luua seoseid, mis vähendab vajadust õppida asju mehhaaniliselt pähe. Unepuuduse korral on pikaajaline mälu kehv. Pikaajaline mälu tähendab, et värskelt omandatud info korrastatakse uneajal, ebavajalik eemaldatakse ning oluline katalogiseeritakse – vajadusele vastavalt on teave meile kättesaadav. Unepuuduses õppimine toodab osaliselt ebaõigeid mälestusi ja teadmisi, kuna detailset infot ei suudeta salvestada.

Ka loomingulisuse arenemine on tugevalt seotud hea unega. Heast ja kosutavast unest ärgates teadvustatakse sageli head mõtet või lahendust, mis seni oli leidmata. Tõenäoliselt on tegemist REM-une faasis aset leidva korrastamise ja seoste tekkimisega. Olulisemad REM-faasid esinevad just hommikupoole, enne ärkamist. Kui ööuni algab hilja, siis äratuskella helin kõlab enne, kui vajalikud REM-faasid on läbitud. Seega jäävad lahendused kättesaamatuks. REM-une tähtsus on seega märgiline vanuses 7 kuni 24- eluaastat, mil leiab aset olulisim õppimine elus.