VIDEO | Hanna Sepp: kaks omikrontüvega nakatumise juhtumit võivad viidata riigisisesele levikule

Eestis levib just deltatüvi, kuid tuvastatud on 12 omikrontüve juhtumit, mis on valdavalt sissetoodud Lõuna-Aafrika Vabariigist, kuid ühel juhul Dubaist ja ühel juhul Tansaaniast. Kahel juhul pole teada, kust nakkus saadi: tegemist võib olla Eesti-sisese nakatumisega, kuid seda veel uuritakse. Kinnitust on saanud hüpoteesid, et omikrontüvi võib olla senistest tüvedest parema levikuga ning on teatud juhtudel võimeline antikehade kaitsest läbi murdma, mis tähendab, et kaitset tuleks tõhustusdoosiga parandada. Kui tegemist on deltatüvest kiiremini leviva tüvega, siis on tõenäoline, et see muutub Eestis dominantseks. Sepp tuletas meelde, et kõik välismaalt tulijad peaksid tegema PCR-testi. Kui testimiseks valmis ei olda, siis tuleks kümme päeva olla isolatsioonis.