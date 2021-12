KASULIK LUGEMINE: nunn jagab tervisenõuandeid 

Eesti keelde tõlgitud „Bingeni Hildegardi holistilised tervisesaladused“ tutvustab Saksa benediktiini abtissi, holistilise meditsiini ja loodusliku tervendamise teerajajana tuntud naise kümmet peamist põhimõtet enda hoidmiseks. Lisaks tervisenõuannetele tuleb juttu paastumisest, keha ja vaimu ühendamisest, meditsiinist ning ökoloogilistest kaalutlustest. Kuigi tegu on nunna tarkustega, on tema põhimõtted järgitavad igaühel ja kordavad tegelikult kõike seda, mida räägivad arstid ning tervisespetsialistid iga päev. Teosest leiad ka kümne parima tervist parandava taime kirjelduse, toitude, jookide ja ravimite retsepte. Kõik on üles tähendatud põhimõttel, et lihtsam on ennetada kui ravida.