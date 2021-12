ARST SELGITAB: kas ilm paneb liigesed valutama? 

Olenemata inimese vanusest, soovitab dr Laas arstile pöörduda siis, kui tekkinud on liigesepõletik. Kuigi ka valu võib viidata lähenevale põletikule, on põletikul teisigi tunnuseid. Näiteks viitab liigesepõletikule turses liiges. „Mitte ainult, et on selline tunne, vaid liiges on ka väliselt muutunud,“ märgib reumatoloog. „See on ikkagi väliselt suurem ja muutus on näha ka teisele inimesele, mitte ainult endale.“