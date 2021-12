KÕIK EI SOBI VANURILE! Pidu ja söömaaega kavandades arvesta, et eaka inimese tervisel on sellised iseärasused

Pühade ajal tuleb kindlasti arvestada, missugused road ja tegevused sobivad vanurile. Foto: Vida Press

Pidulik söömaaeg on sageli pühade oodatumaid sündmusi. Kui seltskonnas on ka eakam inimene, tuleks pidu korraldades arvestada ka tema tervisega, et kauaoodatud rõõmuhetki ei varjutaks hoopis stress.