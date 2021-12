Therabody Theragun – lihasvaludest vabaks juba jõuluks! 

Viimasele neist hakkas vastust otsima 2007. aastal ka Dr. Jason Wersland, kui ta paar kuud varem sattus mootorrattaõnnetusse ja jäi peale seda ühe suurenevate valude kätte vaevlema. Olles hariduselt kiropraktik, hakkas ta sellele lahendust otsima – ta teadis, mida tal on vaja, aga seda lihtsalt ei olnud olemas.

Lõpuks meisterdas mees vana tikksae kerest seadme, mis tema imestuseks valu koheselt leevendas ja 2008. aasta suveks selle täielikult ära võttis. Seda isetehtud aparaati täiustas ta kaheksa aastat, püüdes samal ajal välja selgitada, kuidas, kui tugevalt ning kuhu peaks see seade lööke tegema. Nii sündiski 2016 aastal Theragun, mis on tänaseks kasvanud Therabody brändiks, koosnedes erinevatest toodetest, mis moodustavad kokku terve ökosüsteemi. Sellesse kuuluvad Theragun massaažipüstolid, RecoveryAir kompressioonseadmed, Wave seeria vibreerivad pallid ja vahtrull jpm.

Tänaseks on väljas 4. generatsiooni Theragun. Võrreldes algusajaga on palju uut – eelkõige on püstol läinud poole vaiksemaks.

Kuidas töötab Therabody Theragun massaažipüstol?

Theragun massaažipüstol ehk löökteraapia seade aitab lõdvestada ja toob leevendust valulikele lihastele. Löögid suurendavad vereringlust, mis omakorda vähendab põletikku ja võtab ära valu. Kasulik on see nii enne kui ka pärast trenni ja nii profisportlasele kui ka harrastajale. Kindlasti on see kasuks ka niisama lihasvalude leevendamisel, mis tulenevad näiteks arvutiekraani taga töö tegemisest ja muudest sundasenditest.

See seade aitab teha lihased „soojaks“ enne trenni ning samuti leevendada valu ja pinget ning võtta ära nn sõlmi ja lihtsalt rahustada keha. Täpselt samamoodi nagu tavaline massaaž, kuid see on tugevam ja intensiivsem, ulatudes sügavamale (Theragun Pro suudab kuni 27 kg jõuga lööke teha 16mm sügavusele). Ja see viimane ongi massaažipüstolite suurim eelis – mida sügavamale suudab löök minna, seda parema tulemuse saab. Just Theragun tooted lähevad kõige sügavamale.

Millist Therabody Theragun massaažipüstolit valida?