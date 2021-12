DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas ravida kilpnääret, kui on veel vähemalt viis haigust? 

„Olen 80-aastane naine ja 6 kuud tagasi avastati mul kilpnäärme alatalitlus. Kirjutati rohud, pidin neid võtma 3 kuud. Siis tehti vereproov ja endokrinoloog käskis päevapealt rohu võtmise lõpetada, sest nüüd on kilpnäärme ületalitlus. Palun kirjutage neist mõlemast. Mul on veel ka südamerütmihäired, kõrgvererõhutõbi, glaukoom. Kui ennast halvasti tunnen, ajan kõik nende diagnooside süüks. Veel on mul põlvede artroos ja radikuliit. Mida aga see kilpnääre minuga teeb ja milles teda süüdistada?“