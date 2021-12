Koroonaviirusega on haiglaravil 269 patsienti, lisandus 658 uut nakatunut, suri üks inimene

Neist 175 vajab haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu, nendest omakorda 145 ehk 82,9% on vaktsineerimata ja 30 ehk 17,1% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 6684 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 479. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 229 610 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,4%.Eestis on tuvastatud kokku 70 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele, nendest kuus on kinnitatud sekveneerimise käigus.