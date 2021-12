HEA TEADA | Mida, millal ja millega? Vitamiinide võtmisel on oma nõksud 

Erinevate vitamiinide võtmisel tuleks lähtuda reeglist, et vitamiin või mineraal, mida tarbitakse korraga suures koguses, segab kõigi teiste vitamiinide või mineraalide imendumist. See tähendab, et kui kehas napib mitut erinevat vitamiini või mineraali, tuleks neid kõiki võtta eraldi ja erinevatel aegadel.