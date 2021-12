Viljandi haigla vallandab kõik vaktsineerimata töötajad 

„Nõue puudutab täna otseselt 16 töötajat. Lisaks potentsiaalselt veel kaheksat, kes on Covidi infektsiooni läbi teinud,“ sõnas Kull. „Nende hulgas on mitmeid meditsiinitöötajaid, aga ka meie tugiteenuste töötajaid.“

Töö kaotab ka Jämejala erihooldusosakonna tegevusjuhendaja Rain Arst, kes leiab, et töötajate vaktsineerimise kohustuslikuks muutmine pole põhjendatud. Pealegi ei aita see viirust haiglast eemal hoida.

„Meid, vaktsineerimata töötajaid, testiti igal hommikul enne tööle asumist. Kahe kuu jooksul see meede toimis, vist ainult üks positiivne saadi kätte. Samal ajal on korduvalt vaktsineeritud töötajad toonud osakondadesse viiruse sisse. Ka praegu on mitmes osakonnas viirusepuhangud,“ tõi Arst välja.

„Meie eesmärk on igal juhul minna lõpuni, vähemalt oma argumendid välja öelda igas kohtuastmes. Me oleme täiesti kindlad ja veendunud, et see meede on täiesti ebaproportsionaalne,“ sõnas Arst.