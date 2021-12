DIEEDIBLOGI | Jõulunädala väljakutse: kuidas hoida raske vaevaga saadud kaalunumbrit, kui iga söödud gramm seda tõstab? 

Käes on aeg, kui minu dieedikuur lõppeb. Kui arvasin, et dieediaeg on minu teekonna kõige keerulisem periood, siis nüüd pean enda sõnu sööma – selleks on hoopis kaalunumbri säilitamine. Eriti nüüd, kui algamas on jõulupeod, söömingud ja terendab aastavahetus.