VIDEO | Terviseamet: Eestis on omikrontüve tuvastatud 70 juhul

„Võime prognoosida, et keksmiselt tuleb 400–500 nakatunut päevas,“ rääkis terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko. „Eelmisel nädalal suurenes nakatumine töökohtades. Samas on vähenenud nakatumine perekonanringis.“

„Hetkel on Eestis domineeriv deltavariant, kuid tänase päeva seisuga on 70 proovi, mis viitavad omikrontüvele, neist 36 tuvastati eelmise ööpäeva jooksul,“ jätkas Dontšenko ning lisas, et omikronil on ääretult suur levikupotentsiaal. Kuigi praegu on surmasid ja raskeid haigestumisi vähe, võib siiski prognoosida suurt koormust haiglavõrgule. „Täna ei ole meil veel selgust selles, kuidas omikron vanemaealisi mõjutab, sest nakatubvad eelkõige nooremaealised.“

Senise andmete põhjal võib öelda, et tõhustusdoosi saanutel on hea efektiivsus haigestumise ära hoidmisel. „Jätkuvalt tuleks vältida ebavajalikke kontakte,“ lisas Dontšenko. Ta tõdes, et covidi tõttu satub vaktsineerimata inimene haiglasse kaheksa korda suurema tõenäosusega kui vaktsineeritud inimene.

Jõulupidusid soovitab terviseamet pidiada väiksemates seltskondades.

Terviseminister Tanel Kiik tõdes, et Eestis on ligi 82 protsendil elanikkonnast antikehad, kas siis vaktsineerimise või läbipõdemise järel. „18% täiskasvanutest ja 10% eakatest on ilma igasuguse kaitseta koroonaviiruse vastu." MInister soovitas ka kindlasti tõhustusdoos teha. „Kõik, kel vaktsineerimiskuurist möödas kuus kuud, on kõrgem risk nakatuda koroonaviirusesse.“

Doktor Kalda tegi ülevaate seireuuringust. „Värske seireuuring näitas, et nakkusohtlike inimeste hulk on vähenenud. Antikehade levimust on enim täheldatud Hiiumaal, Saaremaal ja ka Tartu piirkonnas. Ligi 90% eakatest on seal antikehad olemas.“