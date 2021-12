Tartu koolis on omikrontüve puhang, enamik klasse saadeti distantsõppele 

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul hakkas terviseametile teisipäeval järjest lisanduma teateid haigetest, kes olid seotud Karlova kooliga. „Nägime ka selgeid omavahelise seosega juhtumeid, millest sai järeldada, et Karlova koolis on tekkinud Covid-19 puhang,“ tõdeb ta.

Terviseamet võttis seepeale Karlova kooliga ühendust ning pärast arutelu kooli direktori Heidi Kiuruga otsustati, et parim lahendus oleks distantsõpe. „Asusime üksmeelsele seisukohale, et kõige parem lahendus nakkusohu vähendamiseks on kui 3.–8. klassid lähevad distantsõppele. Need on klassid, kus oli teisipäeval mitmeid nakatunuid,“ selgitab Luht.