 MASK ETTE? Kas jõuluvana võib tuua sulle „kingituseks“ ka omikroni? 

Äkki nakatus jõulutaat just eelmises kohas ja levitab nüüd viirust järgmises kodus, kus ta kinke jagab? „Ega see nüüd poole tunniga ka juhtu,“ ütles Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonna diagnostikajuht Lasse Lehtonen Iltalehtile. Aga kui jõuluvana puutus oma teekonna esimeses kohas kokku omikroniga, siis selleks ajaks, kui ta on jõudnud õhtul viimasesse kohta, võib viirus olla juba tema hingamisteedes ja ta võib seda ka levitada. Kas jõuluvana peaks kandma maski? Kui siseruumides on maskikandmise kohtus, siis peaks see tegelikult kehtima ka jõuluvanale.