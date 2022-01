ÄREVUS JA DEPRESSIOON | Kliiniline psühholoog: koroonaajal on vaimse tervisega eelkõige kimpus nooremad inimesed 

Kuigi pole täpselt teada, kui palju viimased kaks aastat ehk koroonaviiruse leviku periood, on inimeste vaimset tervist mõjutanud, siis teinud on ta seda igatahes. Oidermaa sõnul on kõige enam puudutatud just noored inimesed, seda nii Eestis kui ka mujal maailmas. „Nooremaid mõjutab väga kontaktide vähesus, sotsiaalse elu, vaheldusrikkuse ja põnevuse puudumine. Kõik see, mis oli varasemalt tavapärane. Suuremad paugud on tulnud ka seoses koolide kaugõppele minekuga ja pealegi töötavad paljud noored teenindussektoris, kus on olnud rohkelt koondamisi,“ nendib psühholoog.