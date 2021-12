Varasema südamehäirega 23aastane noormees suri kuu pärast teist vaktsiinisüsti, ravimiamet uurib võimalikku seost

Mees suri äkksurma tagajärjel üks kuu pärast teist Pfizeri vaktsiini annust, kirjutab Forte. Lahangul tuvastati tal müokardiit, mis on mRNA-vaktsiinide üks võimalikest kõrvaltoimetest. Südamearst Margus Viigimaa aga toonitas, et üldiselt on müokardiit sage just koroonaviiruse põdemise järgselt, kuid vaktsineerimise kõrvaltoimena väga harv.