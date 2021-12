ÜKS PÄEV HÄSTI, TEINE PÄEV SIRULI! Koroonat põdenud inimesed kurdavad: „Mul on nüüd sageli migreen. Vahel lülitub aju välja. Õlu maitseb vastikult magusalt.“ 

Foto: Vida Press

Pole ime, et raske koroona paneb inimese tervisele suure põntsu. Kuid juba möödunud aastal märgati, et ka kergelt või keskmiselt põdenud võivad jääda pikalt vinduma ja maadlema igasugu hädadega: migreen, allergia, juuksekadu, paanikahood, mäluhäired ja palju muud. „Ma ei taha ajada hirmujuttu, aga kahjuks on mul kogemus, et Covid teeb kehas midagi, nii et see pole enam endine,“ ütleb üle aasta tagasi koroonat põdenud Kaidi.