Koroonaviiruse leviku riskitase tõusis Eestis taas kõrgeks 

Eestis nakatub praegu seitsme päeva keskmisena 634,9 inimest, nädala keskmine COVID hospitaliseeritute arv on 22,71 inimest. Seitsme päeva keskmine COVID-19 surmade arv on 4,29 inimest. Üle 60-aastaseid inimesi nakatub seitsme päeva keskmisena 84,1. Juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv on 14. Täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatus on praegu 71,08%, tõhustusdoose on saanud kokku 267 877 inimest. Koroonaviiruse detailsem andmestik on leitav SIIT.