KIIREM KUI KÕIK EELMISED: omikrontüvega nakatumine on Eestis plahvatuslikult kasvanud

Pea kaks aastat väldanud koroonapandeemia ajal pole nii kiire levikuga tüve kui omikron veel olnud. Kui esialgu näib, et uus tüvi põhjustab raskeid haigestumisi vähem, näitavad koroonamudelid, et oht tervishoiusüsteemile on siiski olemas.